أمانة الرياض تتيح تصريح ذبح الأضاحي إلكترونيًا لتعزيز التنمية الحضرية والبيئية

أطلقت أمانة الرياض خدمة التصريح الإلكتروني لذبح الأضاحي في المطابخ لعام 1445هـ، لتهيئة المواقع القريبة في الأحياء، لتعزيز التنمية الحضرية والبيئية، وتطوير الخدمات البلدية الإلكترونية؛ خدمة للسكان والزوّار، ويحقق الأبعاد البيئية، الصحية، الحضرية، والتأكد من سلامة إجراءات ذبح الأضاحي.
يُشار إلى أن الأمانة تعزز دورها في التنمية الحضرية، خدمة السكان لتأهيل المواقع القريبة من الأحياء لذبح الأضاحي، وفق أعلى معايير الخدمات، وسهولة الحصول على التصريح عبر زيارة الرابط الآتي https://eservices-pre.alriyadh.gov.sa/Pages/UserProfile/Login ، وإصداره إلكترونيًا عبر خطوات واضحة، سهلة، في كل مكان، وهذه الخدمة امتداد لعمل الأمانة على رفع جودة الحياة.
إلى ذلك تُكثف الأمانة رقابتها في المواسم؛ لضمان الامتثال، وتحسين تجربة المستفيدين، بإصدار خدمات إلكترونية، وفق خطة التحول الرقمي لاستراتيجية أمانة منطقة الرياض، وتعزيز التنمية الحضرية، البيئية.