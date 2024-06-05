أمانة الرياض تتيح تصريح ذبح الأضاحي إلكترونيًا لتعزيز التنمية الحضرية والبيئية

يُشار إلى أن الأمانة تعزز دورها في التنمية الحضرية، خدمة السكان لتأهيل المواقع القريبة من الأحياء لذبح الأضاحي، وفق أعلى معايير الخدمات، وسهولة الحصول على التصريح عبر زيارة الرابط الآتي https://eservices-pre.alriyadh.gov.sa/Pages/UserProfile/Login ، وإصداره إلكترونيًا عبر خطوات واضحة، سهلة، في كل مكان، وهذه الخدمة امتداد لعمل الأمانة على رفع جودة الحياة.