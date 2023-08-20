شواطئ جدة.. الوجهة المثالية لعشاق الغوص والاستكشاف والمغامرة

وتستقطب جدة أعدادًا كبيرة من هواة الغوص والأنشطة البحرية بالمنطقة والعالم؛ للاستمتاع بتلك التجارب المذهلة، خاصة أنَّ زيارة المملكة أصبحت أكثر يسرًا وسهولةً من أي وقت مضى، بعد توفر عدة أنواع من التأشيرات لزيارة المملكة؛ وهي: تأشيرة الزائر الإلكترونية التي تشمل مواطني 57 دولة، وتتيح الزيارة لأهداف السياحة أو العمرة خارج موسم الحج، أو زيارة الأهل والأصدقاء، أو حضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى سبع فئات؛ هم: المقيمون في الولايات المتحدة، أو المملكة المتحدة، أو دول الاتحاد الأوروبي، أو حاملو تأشيرات المملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة أو الشنجن، والمقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي، وأخيرًا تأشيرة المرور التي تتيح الإقامة لمدة 96 ساعة في المملكة للعابرين عبر الخطوط السعودية وطيران ناس، قبل الوصول إلى وجهتهم النهائية.