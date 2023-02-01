"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن المنطقة الشرقية تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القيصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا وضبابًا على الأحساء وبقيق حتى الساعة العاشرة صباحًا.