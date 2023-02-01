"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الشرقية والرياض وحائل والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والشمالية).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن المنطقة الشرقية تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القيصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا وضبابًا على الأحساء وبقيق حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وحائل وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور ، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة مع ارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في الرؤية على الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء ، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز الحدود الشمالية بأنها تشهد أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وطريف وحزم الجلاميد وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة وأمطارًا رعدية على طريف حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وكذلك تشهد الجوف أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على القريات وطبرجل حتى الساعة العاشرة صباحًا.