"هيئة الاتصالات" تصدر تنظيمات الشبكات غير الأرضية NTN

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ثلاث وثائق تنظيمية للشبكات غير الأرضية (NTN)، تشمل "تنظيمات تقديم خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية (NTN)"، و"تنظيمات تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية (NTN)"، و"تنظيمات تسجيل محطات الاتصالات الفضائية"، وتهدف الوثائق إلى تمكين الشبكات غير الأرضية وتهيئة بيئة تنظيمية تُحفّز على الاستثمار فيها، كما تسهّل تبني أحدث التقنيات اللاسلكية في مجالها، وتُمكّن الاقتصاد الرقمي في المملكة.