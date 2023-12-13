مهرجان الإبل.. سياح فرنسيون يعايشون الإرث الثقافي والتاريخي السعودي

واستمتع الوفد بمعايشة الإرث الثقافي والتاريخي الوطني العريق، من احتساء القهوة السعودية والتمر الممزوج بالسمن البري، ومشاهدة سباق الخيل الأصايل الحي في مضمار العرض بقرية الفعاليات، وعرض آخر للهجانة المصحوب بأصوات الركب "الهجيني"، وركوب الإبل والتجول بها في أرجاء القرية، وتوثيق أجمل اللحظات من خلال التصوير والاحتفاظ به للذكريات.