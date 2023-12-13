مهرجان الإبل.. سياح فرنسيون يعايشون الإرث الثقافي والتاريخي السعودي

أشاد سياح فرنسيون بما شاهدوه من تنظيم وفعاليات مصاحبة وعروض حية، خلال زيارتهم لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة تحت عنوان "عز لأهلها".
واستمتع الوفد بمعايشة الإرث الثقافي والتاريخي الوطني العريق، من احتساء القهوة السعودية والتمر الممزوج بالسمن البري، ومشاهدة سباق الخيل الأصايل الحي في مضمار العرض بقرية الفعاليات، وعرض آخر للهجانة المصحوب بأصوات الركب "الهجيني"، وركوب الإبل والتجول بها في أرجاء القرية، وتوثيق أجمل اللحظات من خلال التصوير والاحتفاظ به للذكريات.
وشاهد السياح خلال جولتهم بسوق الملبوسات الشعبية "الجلابيات، والبرقع النجدي، والخلخال"، وأدوات تزيين الكفين والرأس والملابس الشتوية كالفروة وغطاء الرأس، ولبس الشماغ والثوب السعودي للرجال والفروة، وبيوت الشعر التي تحتوي على مشاركات وطنية كخيمة الصقور، وكذلك السوق الشعبي وما يحتويه من استخدامات في البيوت قديما.
وفي ختام الزيارة، شكر السياح إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة على ما وجدوه من حفاوة وترحيب من مرتادي المهرجان.