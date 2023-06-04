الهلال الأحمر يعيد النبض لحاج آسيوي في الحرم المكي

وأضاف: "عند وصول الفريق الطبي تبيّن وجود رجل في العقد السابع من العمر مستلقيًا على الأرض فاقدًا للوعي والتنفس، وعلى الفور باشرت الفرقة الإسعافية الحالة وفق البروتوكول المتبع في مثل هذه الحالات؛ حيث قامت بعملية الإنعاش القلبي عن طريق جهاز الصدمات، إلى أن عاد النبض بفضل الله، وتم على الفور نقل المريض إلى مركز صحي طوارئ الحرم "3"، ووضعه تحت الرعاية الصحية بالعناية المركزة".