"إغاثي الملك سلمان": لدينا 300 شاحنة تقف على معبر رفح تنتظر إشارة الدخول وإكمال المساعدات

وتفصيلاً، أكد "الجطيلي" ضرورة تدخُّل المجتمع الدولي حتى تصل المساعدات دون قيد أو شرط، ويجب أن تُفتح جميع المعابر حتى تصل المساعدات للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن ما يصلهم الآن لا يتجاوز 10 إلى 20 % من احتياجاتهم في القطاع.