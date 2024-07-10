"إغاثي الملك سلمان": لدينا 300 شاحنة تقف على معبر رفح تنتظر إشارة الدخول وإكمال المساعدات

قال متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، إن السعودية تواصل عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الغذائية النوعية على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المركز لديه أكثر من 300 شاحنة تقف على معبر رفح، تنتظر أي إشارة للدخول وإكمال المساعدات.
وتفصيلاً، أكد "الجطيلي" ضرورة تدخُّل المجتمع الدولي حتى تصل المساعدات دون قيد أو شرط، ويجب أن تُفتح جميع المعابر حتى تصل المساعدات للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن ما يصلهم الآن لا يتجاوز 10 إلى 20 % من احتياجاتهم في القطاع.
وأضاف بأن إجمالي ما تم شحنه من مساعدات إلى معبر رفح، سواء تم إنزاله جوًّا، أو إيصاله عن طريق البحر، تجاوز 7 آلاف طن من أغذية ومساعدات عينية.