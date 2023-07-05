تنافس محموم على تشديد القيود.. "حرب الرقائق الإلكترونية" تستعر بين أمريكا والصين

تصاعُد خلاف المصالح بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على صناعة الرقائق الإلكترونية في السنوات الأخيرة، وسعي كل دولة منهما إلى تشديد القيود، التي تحرم غريمتها من العوائد الضخمة لهذه الصناعة؛ أدى إلى نشوب صراع عنيف بينهما، اصطلح على تسميته بـ"حرب الرقائق الإلكترونية".
وتدخل صناعة الرقائق الإلكترونية في صناعات عديدة؛ من بينها: الهواتف الذكية، وأفران المايكرويف، والسيارات، والصواريخ، والطائرات، وفي ضوء أهميتها والمكاسب التي تدرها، فإن الخبراء الاقتصاديين يعتبرونها بمثابة "نفط جديد".
وفي آخر حلقات الحرب المستعرة على هذه الصناعة بين واشنطن وبكين، فرضت الصين قيوداً على تصدير اثنين من المعادن الضرورية للولايات المتحدة لإنتاج أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والتقنيات المتقدمة، مما تسبب في تفاقم الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، ودفع شركات أمريكية متخصصة في صناعة الرقائق إلى التقدم للصين بتصاريح تصدير للمعادن المطلوبة، لكن وزارة التجارة الصينية ردّت بإعلان أنها ستسيطر ابتداءً من أول أغسطس المقبل على صادرات ثمانية منتجات من الجاليوم وستة منتجات من الجرمانيوم؛ لحماية أمنها القومي ومصالحها، في خطوة اعتبرها محللون رداً على جهود واشنطن المتصاعدة للحد من التقدم التكنولوجي للصين.
وحول تأثير القيود الأخيرة التي اتخذتها الصين، قال رئيس اتحاد الصين العالمي للتعدين بيتر آركيل: "ضربت الصين قيود التجارة الأمريكية في موضع مؤلم، فالجاليوم والجرمانيوم مجرد نوعين من المعادن الثانوية، لكنهما مهمان جدًا لنوع من منتجات التكنولوجيا، والصين هي المنتج المهيمن لمعظم هذه المعادن، والاقتراح بأن دولة أخرى قد تحل محل الصين في المدى القصير أو حتى على المدى المتوسط ضرب من الخيال"، وفقاً لـ"الحرة".
في المقابل، فرضت أمريكا قيوداً على تصدير منتجات الرقائق إلى الصين، ويتوقع أن تفرض أمريكا وهولندا هذا الصيف، مزيداً من القيود على بيع معدات إنتاج الرقائق لشركات تصنيع الرقائق الصينية، ضمن جهود تهدف إلى منع استفادة الجيش الصيني منها، لاسيما مع محاولات الرئيس الصيني شي جين بينج تطوير قدرات الجيش وجعله جيشاً من طراز عالمي.