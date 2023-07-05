تنافس محموم على تشديد القيود.. "حرب الرقائق الإلكترونية" تستعر بين أمريكا والصين

وفي آخر حلقات الحرب المستعرة على هذه الصناعة بين واشنطن وبكين، فرضت الصين قيوداً على تصدير اثنين من المعادن الضرورية للولايات المتحدة لإنتاج أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والتقنيات المتقدمة، مما تسبب في تفاقم الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، ودفع شركات أمريكية متخصصة في صناعة الرقائق إلى التقدم للصين بتصاريح تصدير للمعادن المطلوبة، لكن وزارة التجارة الصينية ردّت بإعلان أنها ستسيطر ابتداءً من أول أغسطس المقبل على صادرات ثمانية منتجات من الجاليوم وستة منتجات من الجرمانيوم؛ لحماية أمنها القومي ومصالحها، في خطوة اعتبرها محللون رداً على جهود واشنطن المتصاعدة للحد من التقدم التكنولوجي للصين.