من بريدة.. "ملاذ الدهيش" تنال الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات

وهنّأت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم المتدربةَ ملاذ الدهيش، بهذا الفوز والتميز؛ مقدّرة جهود قيادات الكلية التقنية ببريدة ومدرباتها وفريق العمل في اكتشاف الموهوبات ودعمهن وتمكينهن من المشاركة والتنافس في المعارض الدولية؛ حيث تُعَد هذه الجائزة إضافة للعديد من الجوائز التي حققتها متدربات الكلية محليًّا ودوليًّا.