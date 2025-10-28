"تطوير محمية الإمام تركي" تضبط مخالفات بيئية وتطبّق غرامات تصل إلى 30 مليون ريال

وأوضحت الهيئة أن فرقها الميدانية المتخصصة رصدت خلال جولاتها مخالفات احتطاب، طُبقت بشأنها العقوبات النظامية، التي تشمل غرامة تصل إلى (16,000) ريال عن كل متر مكعب من الحطب، و(40,000) ريال عن كل شجرة داخل نطاق المحميات الملكية، فيما تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة تصل إلى (30,000,000) ريال في حال التكرار خلال عام.