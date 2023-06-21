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"الداخلية" تشارك في معرض واحة الإعلام المخصص لموسم حج 1444 بجدة

‬لإبراز جهودها وقطاعاتها الأمنية في خدمة الحرمين وأمن وسلامة ضيوف الرحمن
"الداخلية" تشارك في معرض واحة الإعلام المخصص لموسم حج 1444 بجدة

تشارك وزارة الداخلية في معرض واحة الإعلام الذي تنظمه وزارة الإعلام في موسم حج عام 1444هـ، في فندق الريتز كارلتون بمحافظة جدة خلال الفترة من 2 - 4 من شهر ذي الحجة الموافق 20 - 22 يونيو 2023 م من 10 صباحًا حتى 8 مساءً.

وتستعرض وزارة الداخلية في "واحة الإعلام" جهودها وقطاعاتها الأمنية في خدمة الحرمين الشريفين وأمن وسلامة ضيوف الرحمن من جميع الدول، والتعريف بمبادرة "طريق مكة"، إحدى مبادراتها الرائدة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي تنفذها للعام الخامس في 7 دول لخدمة الحجاج والتيسير عليهم في ذهابهم وعودتهم خلال رحلة الحج.

وتأتي مشاركة "الداخلية" في المعرض امتدادًا لجهودها التوعوية والتعريفية لضيوف الرحمن في موسم حج عام 1444هـ، حيث تنظم معارض تعريفية وتوعوية في منطقة المدينة المنورة والعاصمة المقدسة ومحافظة جدة، بمشاركة قطاعات الأمن العام ممثلاً في قوات الحج والعمرة والإدارة العامة لدوريات الأمن والمديرية العامة للدفاع المدني ومبادرة طريق مكة والمركز الوطني للعمليات الأمنية ومنصة "أبشر".

وزارة الداخلية
حج 1444
معرض واحة الإعلام

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