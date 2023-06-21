"الداخلية" تشارك في معرض واحة الإعلام المخصص لموسم حج 1444 بجدة

تشارك وزارة الداخلية في معرض واحة الإعلام الذي تنظمه وزارة الإعلام في موسم حج عام 1444هـ، في فندق الريتز كارلتون بمحافظة جدة خلال الفترة من 2 - 4 من شهر ذي الحجة الموافق 20 - 22 يونيو 2023 م من 10 صباحًا حتى 8 مساءً.