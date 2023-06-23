ترشيح الرياض ضمن قائمة المدن لاستضافة عاصمة التصميم العالمية لعام 2026

يعزز تقديم هيئة فنون العمارة والتصميم لملف الاستضافة لـ 2026، تحقيق استراتيجيتها التي تنتهي مرحلتها الأولى في 2025، وهو بمثابة احتفاء وانطلاقة متجددة لأهداف أكثر ستقودها الهيئة لتنمية القطاع، ومن أهدافها "تطوير القطاع، المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، تنمية المواهب، مجتمع الابتكار، تحقيق الاستدامة والتقدير العالمي للقطاع"، مما ستساهم هذه الأهداف في جعل الرياض المكان الذي يجمع كل المصممين في العالم في عام 2026.