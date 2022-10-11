الزكاة والضريبة والجمارك: 229 منشأة تجارية تستفيد من مزايا برنامج "أولوية"

يُشار إلى أن برنامج أولوية (المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي) هو برنامج يقوم على مفهوم الشراكة بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمنشآت التجارية مما يُسهم في تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، وفي نفس الوقت يوفر مزايا أكثر لتسهيل التجارة العالمية بين الدول، كما أن البرنامج يُعد معيارًا عالميًا، وذلك بصفته جزءًا من الاتفاقية الإطارية لمعايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية منذ عام 2005م، بالإضافة إلى أنه يمثل أحد مكونات اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير 2017م.