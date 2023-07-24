إنجاز طبي على مستوى المنطقة... استئصال ورم بكبد خمسينية بالمدينة المنورة

وقام بإجراء العملية الدكتور أحمد إبراهيم الهوساوي والذي صرح لـ"سبق" بقوله: لقد عرضت عليّ مريضة بعد تحويلها من طبيب الأشعة وأجريت لها الفحوصات اللازمة التي أسفرت عن وجود ورم في الكبد، وتبين من دراسة الحالة أن المريضة قد زارت العديد من الأطباء المتخصصين ونصحوها بالتوجه إلى المستشفى التخصصي في مدينة الرياض.