إنجاز طبي على مستوى المنطقة... استئصال ورم بكبد خمسينية بالمدينة المنورة

نجح مجمع الملك سلمان الطبي في المدينة المنورة، في إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم يشكل نصف الكبد الأيمن لمريضة تبلغ من العمر ٥٣ عاماً.
وقام بإجراء العملية الدكتور أحمد إبراهيم الهوساوي والذي صرح لـ"سبق" بقوله: لقد عرضت عليّ مريضة بعد تحويلها من طبيب الأشعة وأجريت لها الفحوصات اللازمة التي أسفرت عن وجود ورم في الكبد، وتبين من دراسة الحالة أن المريضة قد زارت العديد من الأطباء المتخصصين ونصحوها بالتوجه إلى المستشفى التخصصي في مدينة الرياض.
وأضاف الدكتور الهوساوي: عرضت على المريضة الخطة العلاجية اللازمة لتتوافق مع إجراء العملية الجراحية لاستئصال الورم أو عدم إجرائها مشيراً أن الخطة كانت في التحديد الدقيق للورم وما مدى خطورة إجراء العملية وتسليط الضوء على درجات الآلام وواقع حدوثه لديها وماهية حدوث الورم وتوافقه مع الأعراض لديها.
وتابع: وبعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة تم الاتفاق مع المريضة على إجراء العملية بالمنظار وعملية المنظار بثلاث فتحات فقط تمت في وقت قياسي في مجمع الملك سلمان الطبي بنجاح، وتعد إنجازاً طبياً على مستوى المنطقة وتكللت العملية بالنجاح ولم يحدث نزيف ولم تحتج المريضة لنقل دم، ولا إلى حجرة العناية المركزة.
وأشار إلى أنه وبعد الرعاية الطبية خرجت المريضة بعد اختفاء جميع الأعراض وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تأكد عدم وجود بقايا للمرض أو حوافه ومكان العملية سليم.