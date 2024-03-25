"رئيس أرامكو": نريد أن نكون الشريك الأول في رحلة الصين للتنمية الاقتصادية

وقال الناصر: "تمكنت الصين في العقود الأخيرة من تحقيق إنجازات مذهلة هي موضع إعجاب كبير بالنسبة لنا، وخاصة نموها الاقتصادي الملحوظ وقدرتها على مواجهة العديد من التحديات، وفي الواقع هذه هي اللحظات التي يتم فيها الكشف عن قيمة الشركاء الموثوق بهم، ونحن في أرامكو السعودية نفخر بكوننا أحد موردي الطاقة الأكثر موثوقية في الصين، ولا تزال أرامكو السعودية على هدفها الراسخ بأمن الطاقة في الصين على المدى البعيد؛ مما سيدفع بالمزيد من النمو والتنمية في هذا البلد الكبير".