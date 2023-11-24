نقل مكتب تعليم العارضة لمبنى "الفكرية" يثير استياء الآباء.. والإدارة: وفق اللوائح

أثار قرار الاستغناء عن مبنى مكتب تعليم العارضة المستأجر بجازان ونقله إلى مبنى التحفيظ الجديد الذي يضم فصولاً "فكرية" انتقل إليها الطلاب حديثاً، استياء أولياء الأمور؛ مشيرين إلى أن فرحة أبنائهم بالمبنى الجديد لم تدم طويلاً، لافتين إلى أنه مضى على دراستهم فيه قرابة العامين بعد سنوات من التنقل، منبهين إلى أن المبنى الجديد مجهز بأحدث التجهيزات لاحتواء فئة طلاب "الفكرية" وليس احتواء مكتب التعليم.
وأوضح أولياء الأمور لـ"سبق" أن قرار نقل الطلاب إلى مبنى آخر قديم عمره يتجاوز العشرين عاماً ودمجهم مع آخرين وإحلال مكتب التعليم مكانهم كان أمراً مفاجئاً بالنسبة لهم، واصفينه بغير الصائب في حق أبنائهم خاصة من هم من هذه الفئة، فيما أكدت إدارة تعليم جازان لـ"سبق" أن قرار النقل يتم وفق لجان متخصصة تضمن للطلبة توفير بيئة تعليمية مناسبة وذلك حسب اللوائح والتعليمات.
وتفصيلاً، بيّن أولياء الأمور في شكوى تلقتها "سبق" أنهم ليسوا مختلفين على قرار الدمج، ولكن كان من الأجدر دمج المدرسة الأخرى وهي تحفيظ بطحان القديمة مع الجديدة تحفيظ"العارضة" وليس العكس، ومن ثم صيانة المبنى القديم "تحفيظ بطحان"، وإحلال مكتب التعليم إليه، مشيرين إلى أنهم أمضوا سنوات في التنقل ما بين الفترة المسائية والتوأمة قبل أن يستقر الطلاب العام الماضي في المبنى الجديد، وكانت فرحتهم كبيرة بهذا المبنى، غير أن تلك الفرحة لم تدم طويلاً حيث كانت المفاجأة بقرار نقلهم إلى تحفيظ بطحان حتى يحل مكانهم مكتب التعليم.
وأشاروا إلى أن مصلحة الطلاب تأتي فوق كل اعتبار، لافتين النظر إلى أن المبنى أنشئ كمدرسة وجهز من أجلهم، وقالوا: "أملنا كبير في إدارة تعليم جازان ووزارة التعليم بإعادة النظر في القرار؛ لكون المبنى جديداً ومجهزاً لجميع الفئات بما فيهم طلاب التربية الفكرية بأحدث التجهيزات، والذي يقع ضمن مجموعة مدارس تم إنشاؤها حديثاً شمال حديقة الرخ في "بطحان" بالقرب من إسكان الملك عبدالله بالروان.
وأوضحت المتحدثة باسم تعليم جازان رجاء العطاس لـ"سبق"، أنه فيما يخص نقل طلاب برنامج التربية الفكرية إلى مبنى تحفيظ القرآن ببطحان يتم وفق لجان متخصصة تضمن للطلبة توفير بيئة تعليمية مناسبة وحسب اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك، مشيرة إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تولي اهتماماً بجميع طلابها وخاصة طلاب برامج التربية الفكرية بما يحقق المصلحة التعليمية والاستثمار الأمثل للمباني.