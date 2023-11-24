نقل مكتب تعليم العارضة لمبنى "الفكرية" يثير استياء الآباء.. والإدارة: وفق اللوائح

وتفصيلاً، بيّن أولياء الأمور في شكوى تلقتها "سبق" أنهم ليسوا مختلفين على قرار الدمج، ولكن كان من الأجدر دمج المدرسة الأخرى وهي تحفيظ بطحان القديمة مع الجديدة تحفيظ"العارضة" وليس العكس، ومن ثم صيانة المبنى القديم "تحفيظ بطحان"، وإحلال مكتب التعليم إليه، مشيرين إلى أنهم أمضوا سنوات في التنقل ما بين الفترة المسائية والتوأمة قبل أن يستقر الطلاب العام الماضي في المبنى الجديد، وكانت فرحتهم كبيرة بهذا المبنى، غير أن تلك الفرحة لم تدم طويلاً حيث كانت المفاجأة بقرار نقلهم إلى تحفيظ بطحان حتى يحل مكانهم مكتب التعليم.