"التدريب التقني" يشارك في الجامبوري الكشفي العالمي بكوريا الجنوبية

تشارك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في الجامبوري الكشفي العالمي "Jamboree Scoot Mondial" بكوريا الجنوبية، خلال الفترة من 1 إلى 12 أغسطس 2023.
ويشهد الجامبوري الكشفي العالمي، هذا العام، والذي ينظم كل أربع سنوات، بإشراف المنظمة الكشفية العالمية، تواجد ما يقارب 60 ألف مشارك، يمثلون 170 دولة.
وقال مدير عام إدارة الأنشطة المهندس عبدالله بن إبراهيم الدحيلان: إن المشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير تأتي بدعم من محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، لاستعراض برامج ومبادرات المؤسسة الكشفية والمجتمعية.
وأضاف "الدحيلان"، أن مشاركة المملكة في الجامبوري الكشفي العالمي، ستتخللها عرض إنجازات وجهود القطاعات الكشفية الوطنية وتقديم التقاليد الكشفية بالهوية السعودية.
ولفت إلى أن الجامبوري العالمي، يهدف إلى تعزيز الوعي العالمي بين الشباب والشابات وتعزيز القيم الكشفية، بالإضافة إلى تمكين الكشافة من التواصل والتعرف على ثقافات بعضهم البعض.
وأوضح أن "الجامبوري" سيقدم العديد من المهام والأنشطة مثل: ورش عمل للتعلم عن الثقافات العالمية والقضايا العالمية، واستعراض مشروعات خدمة المجتمع، وورش العمل والدورات التعليمية التي تعزز المهارات الحياتية، والقيادة.
وأيضًا رفع مستوى الوعي بقيم حركة الكشافة، والترويج للإخلاص والاحترام للآخرين والبيئة، إضافة إلى الجلسات التي تتناول موضوعات مثل: السلام العالمي، والبيئة، وحقوق الإنسان، وأنشطة المغامرة كالتسلق وقفز الحبل والرياضات المائية والمشي في الطبيعة والبرامج الترفيهية، والتعاون على مشروعات الفن والثقافة، كالأعمال الفنية الجماعية، وتوطيد الصداقات والتواصل مع الكشافة من الدول الأخرى.