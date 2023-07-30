"التدريب التقني" يشارك في الجامبوري الكشفي العالمي بكوريا الجنوبية

وأيضًا رفع مستوى الوعي بقيم حركة الكشافة، والترويج للإخلاص والاحترام للآخرين والبيئة، إضافة إلى الجلسات التي تتناول موضوعات مثل: السلام العالمي، والبيئة، وحقوق الإنسان، وأنشطة المغامرة كالتسلق وقفز الحبل والرياضات المائية والمشي في الطبيعة والبرامج الترفيهية، والتعاون على مشروعات الفن والثقافة، كالأعمال الفنية الجماعية، وتوطيد الصداقات والتواصل مع الكشافة من الدول الأخرى.