محليات

"المجاهدين بالشرقية" تطيح بشخص روج أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

اتخذت الإجراءات النظامية بحقه وأحيل إلى جهة الاختصاص
"المجاهدين بالشرقية" تطيح بشخص روج أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن؛ لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة.

المنطقة الشرقية
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
دوريات الإدارة العامة للمجاهدين

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