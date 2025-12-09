نائب وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني في طهران

التقى معالي نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، مع معالي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، الدكتور مجيد تخت روانجي، وذلك في العاصمة الإيرانية طهران.