نائب وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني في طهران

التقى معالي نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، مع معالي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، الدكتور مجيد تخت روانجي، وذلك في العاصمة الإيرانية طهران.
وعُقدت خلال اللقاء جلسة مباحثات، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وإيران، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات.
وحضر اللقاء وجلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبدالله بن سعود العنزي، ومدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية، الدكتور رائد قرملي.