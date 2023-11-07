"الحياة الفطرية": غرامة التفاعل السلبي مع الكائنات البحرية تصل إلى 50 ألف ريال

وأضاف أن غرامة التفاعل مع الكائنات البحرية بشكل سلبي مع وجود ترخيص 5 آلاف ريال إن لم يتعرض الكائن إلى ضرر جسدي، وغرامة 50 ألف ريال عند تعرض الكائن إلى إصابة أو تلف لموئله مكان تعشيشه أو بيضه.