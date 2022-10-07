"مختبرات" مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.. هنا قمة الجودة والدقة والسرعة

وتقوم المختبرات بإجراء كافة الفحوصات المخبرية الدقيقة كالفحوصات الروتينية المتمثلة في وظائف الكبد والكلى والشحوم والسكر، وكذلك الاختبارات الخاصة برصد مستوى الهرمونات والفيتامينات والفيروسات والمؤشرات السرطانية، واختبارات الأمراض المعدية والمناعية، وفقر الدم المكتسب والوراثي وفحص صورة الدم كاملة، بالإضافة إلى اختبارات الأحياء الدقيقة التشخيصية، مثل البكتيريا والفطريات والطفيليات، والتشخيص الحيوي الجزيئي لفحص PCR لفيروسات التهاب الكبد C-B، علاوة عن كشف الأجسام المضادة للبكتيريا والفيروسات، والحمض النووي NAT لوحدات الدم.