"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 475 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتَصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 159 حالة، و74 حالة في جدة، و 41 حالة في الدمام، و27 في مكة المكرمة، و22 في الهفوف، و18 حالة في أبها، و14 حالة في المدينة المنورة، و14 في الظهران.