نادي الإبل يرصد 20 حالة عبث في فئة شلفا ولي العهد بلون المجاهيم

وعبّر "الموسى" عن شكره وتقديره لرئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، والمدير التنفيذي بندر القحطاني، على العناية والاهتمام بتطوير المهرجان ومواصلة نجاحه، وبتميز مجالات التنظيم الرائع وتوفير المنافسة القوية، بما تحتاجه من المقرات الضخمة والميادين الكبيرة التي تستوعب كثافة الحضور والجهات التي تهتم بخدمة الموروث وتقديم الخدمات التي تُعين ملّاك الإبل على المشاركة في مهرجان المؤسس العالمي.