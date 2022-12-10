نادي الإبل يرصد 20 حالة عبث في فئة شلفا ولي العهد بلون المجاهيم

كشف نادي الإبل، اليوم السبت، عن رصد 20 حالة عبث في فئة شلفا ولي العهد بلون المجاهيم.
من جانب آخر أعلن رجل الأعمال ومالك الزعيمات موسى بن عبدالعزيز الموسى، المشاركة في النسخة السابعة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الأشواط الملكية الشقح.
وقال "الموسى": لون الشقح يشهد منافسة قوية ومحافظ على قوته طوال النسخ الماضية؛ بعكس الألوان الأخرى التي تتفاوت بمستوى التنافس؛ لذلك نسعى لخطف الألقاب في أشواط القمة رغم قوة المنافسين، لكنه هدف نسعى لتحقيقه.
وعبّر "الموسى" عن شكره وتقديره لرئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، والمدير التنفيذي بندر القحطاني، على العناية والاهتمام بتطوير المهرجان ومواصلة نجاحه، وبتميز مجالات التنظيم الرائع وتوفير المنافسة القوية، بما تحتاجه من المقرات الضخمة والميادين الكبيرة التي تستوعب كثافة الحضور والجهات التي تهتم بخدمة الموروث وتقديم الخدمات التي تُعين ملّاك الإبل على المشاركة في مهرجان المؤسس العالمي.
يُذكر أن "الموسى" يمتلك منقية الزعيمات الذهبية التي حققت إنجازات مشهودة بمهرجانات الملك عبدالعزيز للإبل، وضم لها العديد من الفرديات المسماة التي حققت إنجازات في المهرجان بنسخ ماضية.