مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تحصد جائزة أفضل مقدمي خدمات الرعاية الصحية في التعاملات التأمينية عبر منصة نفيس لعام 2022

حصلت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، على جائزة التميز كأفضل مقدمي خدمات الرعاية الصحية في التعاملات التأمينية، في المنصة الوطنية الرقمية "نفيس" لعام 2022م، والمقدمة من مجلس الضمان الصحي؛ نظير التزامها بأعلى معايير الكفاءة والجودة، وتوفير الحلول المبتكرة، وتقديم أفضل الخدمات؛ وذلك بعد أن حصدت المجموعة جائزة أفضل خدمة عملاء لمقدمي الرعاية الصحية لعام 2022م.
وتَفَضّل معالي المهندس عبدالعزيز الرميح نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير، وبحضور الدكتور شباب الغامدي أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني؛ بتسليم الجائزة للأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي المكلف وفريق العمل بالمجموعة.
وقد تم تخصيص هذه الجائزة للمتميزين في قطاع الرعاية الصحية؛ من أجل تشجعيهم وتحفيزهم، بالإضافة إلى رفع درجة التنافسية فيما بينهم؛ إذ يترشح لها العديد من القطاعات والمؤسسات الصحية، ويُحَدَّد الفائزون بها من قِبَل لجان تحكيمية تضم خبراء مميزين من جهات محايدة.
الجدير بالذكر أن هذه الجائزة تُعد تتويجًا لجهود المجموعة، نحو سعيها لقيادة الابتكار في الرعاية الصحية، وتقديم خدمات فريدة من نوعها تواكب التحول الرقمي، كما أنها تأتي ضمن سلسلة من النجاحات والجوائز الدولية والإقليمية التي حصدتها المجموعة طوال مسيرتها الممتدة لأكثر من 25 عامًا، والتي من أبرزها جائزة "Stevie Award" في مجال الابتكار والممارسات الإيجابية على مستوى العالم، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، وجائزة المنظمة الدولية لأنظمة المعلومات والإدارة للرعاية الصحية HIMSS، وجائزة الشرق الأوسط للتميز في خدمة المتعاملين من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، وجائزة أفضل استخدام للتقنية في مجال الرعاية الصحية على مستوى الشرق الأوسط، وتصنيفهًا وفقًا لمجلة Forbes ضمن أفضل "50" شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية للعام 2022.