مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تحصد جائزة أفضل مقدمي خدمات الرعاية الصحية في التعاملات التأمينية عبر منصة نفيس لعام 2022

الجدير بالذكر أن هذه الجائزة تُعد تتويجًا لجهود المجموعة، نحو سعيها لقيادة الابتكار في الرعاية الصحية، وتقديم خدمات فريدة من نوعها تواكب التحول الرقمي، كما أنها تأتي ضمن سلسلة من النجاحات والجوائز الدولية والإقليمية التي حصدتها المجموعة طوال مسيرتها الممتدة لأكثر من 25 عامًا، والتي من أبرزها جائزة "Stevie Award" في مجال الابتكار والممارسات الإيجابية على مستوى العالم، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، وجائزة المنظمة الدولية لأنظمة المعلومات والإدارة للرعاية الصحية HIMSS، وجائزة الشرق الأوسط للتميز في خدمة المتعاملين من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، وجائزة أفضل استخدام للتقنية في مجال الرعاية الصحية على مستوى الشرق الأوسط، وتصنيفهًا وفقًا لمجلة Forbes ضمن أفضل "50" شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية للعام 2022.