10 مناطق بمرمى "الأرصاد".. أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والشرقية والشمالية والجوف وحائل والباحة والرياض والمدينة المنورة وعسير وجازان.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة البرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطا وصبيا وضمد وهروب والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة المجمعة وثادق ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية كذلك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.