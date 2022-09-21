10 مناطق بمرمى "الأرصاد".. أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.