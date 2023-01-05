شاهد أجواء الرياض.. السحاب يعانق قمم العاصمة الفاتنة والأمطار تتصدر مشهد التوقعات

وكانت أمطار غزيرة ومتواصلة قد هطلت على محافظات شمال مدينة الرياض ليلة أمس وفجر اليوم، شملت: (حريملاء، وثادق، وضرماء، وشقراء، ومرات، والمجمعة، والزلفي، والغاط، وسدير، والأرطاوية، والمراكز التابعة لها)؛ وسالت على إثرها الأودية والشعاب.