شاهد أجواء الرياض.. السحاب يعانق قمم العاصمة الفاتنة والأمطار تتصدر مشهد التوقعات

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مجموعة لقطات في الرياض للأجواء الحالية المشوبة ببعض الضباب الخفيف؛ حيث يعانق السحاب قمم العاصمة.
وكانت آخر الخرائط الجوية قد أشارت إلى أنه يُتوقع أن تتركز الأمطار اليوم الخميس على المنطقة الشرقية والرياض ومكة المكرمة؛ بحيث تهطل أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بحدوث الرعد أحيانًا.
وتوقعت التقارير استمرار الأمطار بالهطول ساعات المساء والليل على أجزاء عدة من وسط منطقة الرياض إداريًّا؛ بما في ذلك العاصمة.
وكانت أمطار غزيرة ومتواصلة قد هطلت على محافظات شمال مدينة الرياض ليلة أمس وفجر اليوم، شملت: (حريملاء، وثادق، وضرماء، وشقراء، ومرات، والمجمعة، والزلفي، والغاط، وسدير، والأرطاوية، والمراكز التابعة لها)؛ وسالت على إثرها الأودية والشعاب.
بدوره نبّه المركز الوطني للأرصاد منطقة الرياض خاصة "الحرق، والخرج، والدرعية، والدلم، والرين، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحريملاء، وحوطة بني تميم، ورماح، وضرما" من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبةٍ برياح سطحية نشطة وتساقط للبرد والسيول، وانعدام للرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم.