"الإبراهيم": الإنجاز المتميز في حج هذا العام يُجسد حرص المملكة على الارتقاء بتجربة الحجاج

رفع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم الحج للعام 1445هـ، والذي يأتي تأكيدًا على ما بذلته الجهات المعنية من جهود لتعزيز الخدمات والتسهيلات المقدمة للحجاج والمعتمرين، بعد توفيق الله -عزَّ وجل-.
وأشار إلى أنّ هذا الإنجاز المتميز يُجسد حرص المملكة على الارتقاء بتجربة الحجاج والمعتمرين على مختلف الأصعدة، بتوجيهات من القيادة بالإضافة إلى التكامل الفعّال بين المؤسسات ذات العلاقة، وذلك لضمان توفير جميع الإمكانات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أداء فريضة الحج والعمرة، وخلق بيئة آمنة ومريحة لهم منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم.
وختم "الإبراهيم" حديثه سائلاً المولى -عزَّ وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والنماء والرخاء.