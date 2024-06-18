"الإبراهيم": الإنجاز المتميز في حج هذا العام يُجسد حرص المملكة على الارتقاء بتجربة الحجاج

وأشار إلى أنّ هذا الإنجاز المتميز يُجسد حرص المملكة على الارتقاء بتجربة الحجاج والمعتمرين على مختلف الأصعدة، بتوجيهات من القيادة بالإضافة إلى التكامل الفعّال بين المؤسسات ذات العلاقة، وذلك لضمان توفير جميع الإمكانات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أداء فريضة الحج والعمرة، وخلق بيئة آمنة ومريحة لهم منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم.