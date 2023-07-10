جامعة "كاوست" توظف الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على أسماك البحر الأحمر

وأوضحت أنه من خلال دمج البيانات من مصادر مختلفة, بما في ذلك سجلات الصيد، وأنظمة مراقبة السفن، ومعلومات السوق، يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في تحديد أنشطة الصيد غير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة، وتقديم رؤى حول استدامة سلسلة التوريد الشاملة، إضافة إلى استخدام تلك التقنيات في مساعدة صانعي السياسات وتجار التجزئة للمأكولات البحرية والمستهلكين في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن خيارات الأسماك والمأكولات البحرية، من خلال توفير البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي.