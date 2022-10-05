أمير الباحة للمعلمين والمعلمات: نشيد دائماً بما تحملونه من أمانة عظيمة في بناء العقول وإرساء القيم النبيلة

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، كلمة للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، أكّد خلالها على الرسالة العظيمة والسامية التي يؤدونها في سبيل تعليم وتربية أجيال المستقبل، ودورهم المثمر في بناء ونهضة أمتنا وازدهار حضارتها، مقدماً شكره الجزيل على جميل عطائهم وإخلاصهم.
وقال الأمير الدكتور حسام بن سعود، في كلمته: "إخواني المعلمين والمعلمات، نشيد دائماً بما تحملونه من أمانة عظيمة في بناء العقول، وإرساء القيم النبيلة، وإخلاصكم التام لتأدية عملكم النبيل، رسالتكم هي مبدأ وعقيدة مستمدّة من معلّم البشريّة رسولنا المصطفى -صلوات الله وسلامه عليه-".
وأضاف أمير منطقة الباحة في رسالته: "بمناسبة اليوم العالمي للمعلم يطيب لي أن أشكر كل معلم ومعلمة لنجاحهم في استمرار الرحلة التعليمية وإسهامهم في تحقيق مستهدفات التعليم للرؤية الطموحة رؤية السعودية 2030، في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- ودعمهما الكبير للعلم والتعليم في عموم مملكتنا الغالية، متمنياً للجميع كل التوفيق والسداد".