أمير الباحة للمعلمين والمعلمات: نشيد دائماً بما تحملونه من أمانة عظيمة في بناء العقول وإرساء القيم النبيلة

وأضاف أمير منطقة الباحة في رسالته: "بمناسبة اليوم العالمي للمعلم يطيب لي أن أشكر كل معلم ومعلمة لنجاحهم في استمرار الرحلة التعليمية وإسهامهم في تحقيق مستهدفات التعليم للرؤية الطموحة رؤية السعودية 2030، في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- ودعمهما الكبير للعلم والتعليم في عموم مملكتنا الغالية، متمنياً للجميع كل التوفيق والسداد".