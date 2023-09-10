بحضور كثيف.. "الدرعية" تستعرض فرصها الاستثمارية والتطويرية في معرض "سيتي سكيب العالمي"

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو، أن الفرص الاستثمارية والعقارية للشركاء والمستثمرين في مشروعات الدرعية هائلة، فهي تأتي انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة، مشيرًا إلى أنها فرص فريدة للمستثمرين، في ظل حجم الإنجازات المحققة في المخطط الرئيس للدرعية، كما تتيح المشاركة في عملية التحول والتطوير الكبرى بعاصمة الدولة السعودية الأولى، وتراثها العريق وموقعها الفريد.