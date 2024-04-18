وفد إعلامي يرافق فريق "OMODA" و"JAECOO" في أكبر معارض السيارات العالمية

وستسلط "JAECOO" في معرض بكين الدولي للسيارات، الضوء على موضوعها في المعرض "الطاقة الجديدة، البيئة الجديدة، العصر الجديد" من خلال عرض قدراتها في مجال الطاقة الجديدة للطرق الوعرة. وتهدف من إطلاق سياراتها الهجينة الجديدة الثقيلة، J7 PHEV و J8 PHEV، إلى توفير تجربة سفر أكثر ذكاءً وكفاءة وأمانًا للمستخدمين العالميين في الطرق الوعرة، وهو ما يمثل بداية رحلة "JAECOO" في مجال الطاقة الجديدة للطرق الوعرة.