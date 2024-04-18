وفد إعلامي يرافق فريق "OMODA" و"JAECOO" في أكبر معارض السيارات العالمية

كشفت "OMODA" و"JAECOO" الرائدتان في قطاع السيارات، عن حضور وسائل الإعلام الرئيسية في السعودية برقة فريقهما، معرض بكين الدولي للسيارات، الذي سيبدأ في 25 أبريل 2024 في مركز المعارض الدولي في الصين.
وستقدم سيارات "OMODA" و"JAECOO" سلسلة من المنتجات الجديدة في مجال الطاقة، حيث ستقدم "OMODA" أول طراز كهربائي OMODA E5، فيما ستطلق "JAECOO" أحدث طرازاتها الجديدة 7 PHEV و J8 PHEV. .
وأكدت الشركتان أن الطرازات الجديدة التي ستكشف عنها ستغير المشهد العالمي لقطاع السيارات الكهربائية على الطرق الوعرة، مؤكدتان أن زوار المعرض سيشهدون أبعاد متعددة للعلامة التجارية في مجال الطاقة الجديدة، خصوصاً في ثورة القيم في مجال السيارات الكهربائية على الطرق الوعرة.
وذكرت "OMODA" و"JAECOO" أنهما ستستقبلان أكبر عدد من الضيوف الدوليين في التاريخ، بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف البلدان ورواد الصناعة والشركاء، تحت شعار "منتجات جديدة + تكنولوجيا جديدة + نظام بيئي جديد".
واستغلت "JAECOO" فرص سوق السيارات العابرة للطرق الوعرة على المستوى العالمي، وكسرت المفاهيم القيمية التقليدية لهذا السوق، منذ ظهورها العالمي في أبريل من العام الماضي، وأنشأت "JAECOO" بالفعل نظامًا شاملاً للمبيعات والخدمات المحلية في عدة أسواق عالمية باستنادها إلى طرازاتها العابرة للطرق الوعرة الشهيرة J7 و J.
ودخلت "JAECOO" في شهر فبراير من العام الجاري رسميًا السوق المكسيكية، حيث أنشأت شبكة تجارية تضم أكثر من 40 وكالة في جميع 32 ولاية في المكسيك، بالإضافة إلى شراكتها مع العلامة التجارية العالمية Blue Yonder في مجال سلسلة التوريد لإنشاء أول مستودع محلي لقطع الغيار.
واقامت "JAECOO" شراكة عميقة مع WesBank في جنوب أفريقيا، حيث توفر هذه الشراكة للمستهلكين خدمات مالية شاملة لشراء السيارات، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي لشركاء الوكالات ومن خلال تبنيها لاستراتيجيات التطوير المحلية وبناء قدراتها الخاصة، كما تساعد JAECOO صناعة السيارات المحلية على الترقية بدرجات متفاوتة.
وأكدت شركة "JAECOO" أنها مع إطلاق مجموعة منتجات الطاقة الجديدة للطرق الوعرة، مثل J7 PHEV وJ8 PHEV ، ستساهم في تعزيز تقدم صناعة السيارات بالطاقة الجديدة مع الدول في جميع أنحاء العالم، وتساهم في التنمية عالية الجودة لقطاع الطاقة العالمية، بفضل امتلاكها نظام قوي في مجال الطاقة الجديدة والنظام البيئي الجديد المخصص.
وذكرت الشركة في بيان لها أن السبب الأساسي لدعوة وسائل الاعلام والمهتمين بالسيارات في مصداقية "JAECOO"، أبراز كل ماهو جديد وثوري ناتج عن 27 عامًا من التراكم التكنولوجي، لـ JAECOO وفريق بحث وتطوير يضم أكثر من 20 ألف شخص، وثمانية مراكز رئيسية للبحث والتطوير على مستوى العالم.
وستسلط "JAECOO" في معرض بكين الدولي للسيارات، الضوء على موضوعها في المعرض "الطاقة الجديدة، البيئة الجديدة، العصر الجديد" من خلال عرض قدراتها في مجال الطاقة الجديدة للطرق الوعرة. وتهدف من إطلاق سياراتها الهجينة الجديدة الثقيلة، J7 PHEV و J8 PHEV، إلى توفير تجربة سفر أكثر ذكاءً وكفاءة وأمانًا للمستخدمين العالميين في الطرق الوعرة، وهو ما يمثل بداية رحلة "JAECOO" في مجال الطاقة الجديدة للطرق الوعرة.
يذكر أن "OMODA" و"JAECOO" تستهدفان السوق السعودي باحتضانهما لاهداف رؤية 2030 السعودية بتنمية مفهوم الاستدامة وخلق جودة حياة افضل للمواطنين والمقيمين وجذب السياحة مع ظهور جيل جديد من المستهلكين بحياة اكثر عصرية متحمسين للتقنية والمنتجات المتعلقة بها.