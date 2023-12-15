استمرار الطقس المستقر وانخفاض طفيف على درجات الحرارة الجمعة

وفي التفاصيل: يكون الطقس نهار يوم الجمعة معتدلاً عموماً في مختلف المناطق، ولطيفاً في المناطق الشمالية، مع توقعات بتشكل الضباب في بعض المناطق شمال المملكة، خاصة مع ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في بعض المناطق.