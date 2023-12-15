استمرار الطقس المستقر وانخفاض طفيف على درجات الحرارة الجمعة

تشير التوقعات الجوية في مركز "طقس العرب"، إلى استمرار الطقس المستقر في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، مع توقعات بحدوث انخفاضٍ طفيفٍ على درجات الحرارة نتيجة اندفاع كتلة هوائية لطيفة الحرارة بوجهٍ عام نحو المملكة.
وفي التفاصيل: يكون الطقس نهار يوم الجمعة معتدلاً عموماً في مختلف المناطق، ولطيفاً في المناطق الشمالية، مع توقعات بتشكل الضباب في بعض المناطق شمال المملكة، خاصة مع ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في بعض المناطق.
ليلاً؛ يكون الطقس بارداً نسبياً في مختلف المناطق، وبارداً في المناطق الشمالية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة عموماً؛ تنشط في بعض المناطق.