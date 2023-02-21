توقيع اتفاقية بين "الصناعة" وهيئة المنافسة.. ضمن جهود مراقبة الأسواق

وتضمّنت الاتفاقية مشاركة البيانات اللازمة لفهم التمركز للشركات حسب تصنيف المنتجات الصناعية في الترخيص الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى الاستفادة منها في إعداد الدراسات لسوق المنتجات الصناعية والعمل على تنفيذ توصياتها مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة.