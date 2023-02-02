"مصلى المسنات" بالحرم المكي.. هنا موقعه وهذه أهدافه

في بادرة مباركة نالت استحسان كبار السن من السيدات في ظل ما يحظوْن به من مكانة بين أفراد المجتمع، وما أوجبه الدين الإسلامي من اهتمام وعناية بهم؛ لم تغفل رئاسة الحرمين الشريفين عن القيام بدورها في تقديم الخدمات والاهتمام بهم لينعموا بأداء شعائرهم بكل طمأنينة وسكينة بافتتاح مصلى خاص بهم.