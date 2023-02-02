"مصلى المسنات" بالحرم المكي.. هنا موقعه وهذه أهدافه

في بادرة مباركة نالت استحسان كبار السن من السيدات في ظل ما يحظوْن به من مكانة بين أفراد المجتمع، وما أوجبه الدين الإسلامي من اهتمام وعناية بهم؛ لم تغفل رئاسة الحرمين الشريفين عن القيام بدورها في تقديم الخدمات والاهتمام بهم لينعموا بأداء شعائرهم بكل طمأنينة وسكينة بافتتاح مصلى خاص بهم.
وتفصيلًا افتتحت وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة عبير بنت محمد الجفير، مصلى المسنات بالمسجد الحرام بتوسعة الملك فهد بالدور الأرضي.
ويهدف المصلى إلى إبعاد كبار السن عن الزحام، وتوفير أماكن خاصة لهم؛ من أجل تقديم خدمة مميزة ومريحة وآمنة لهم لأداء شعائرهم بطمأنينة وسكينة.