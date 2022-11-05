أبها.. سقوط مصعد بأحد التشاليح غير النظامية يلحق كسورًا متعددة بـ"أحمد"

وأشار إلى تسبُّب ذلك في كسور عدة لابنه، بينها كسر في وسط الساق اليسرى، وكسر في مفصل الساق مع القدم، وشعر في الساق الأيمن، وشعر في الفقرة الثالثة في الظهر، وضغط على الأعصاب؛ ما استدعى خضوعه لعملية جراحية استمرت ساعات عدة، ولا يزال يرقد على السرير الأبيض بمستشفى عسير المركزي منذ سقوطه بتاريخ 23/ 3/ 1444.