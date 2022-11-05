أبها.. سقوط مصعد بأحد التشاليح غير النظامية يلحق كسورًا متعددة بـ"أحمد"

تسبَّب سقوط مصعد بأحد تشاليح السيارات بصناعية مدينة أبها في إلحاق كسور عدة بشاب، كان يرتاد المكان.
وتفصيلاً، أكد والد الشاب أحمد بن علي عسيري لـ"سبق" أن ابنه "أحمد" تعرَّض لكسور عدة إثر سقوط مصعد به من الدور الثالث بأحد التشاليح غير النظامية، كان يفتقر لأبسط وسائل السلامة.
وأشار إلى تسبُّب ذلك في كسور عدة لابنه، بينها كسر في وسط الساق اليسرى، وكسر في مفصل الساق مع القدم، وشعر في الساق الأيمن، وشعر في الفقرة الثالثة في الظهر، وضغط على الأعصاب؛ ما استدعى خضوعه لعملية جراحية استمرت ساعات عدة، ولا يزال يرقد على السرير الأبيض بمستشفى عسير المركزي منذ سقوطه بتاريخ 23/ 3/ 1444.