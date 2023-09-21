تعزيز حقوق المواطنة والمساواة وتمكين المرأة.. مبادئ رؤية 2030 تؤتي ثمارها

وبالنظر إلى ما سَبَق، وهو يُعد أمثلة بسيطة للتطور الذي شهدته المملكة، في السنوات الأخيرة؛ فقد كان لرؤية السعودية 2030 إسهام قويًّا في تمكين المرأة، والدفع بها في سوق العمل لتأخذ نصيبها بالمساواة مع الرجال، كذلك حققت الرؤية نجاحات كبيرة وقفزات في تملك السعوديين للمساكن، وتهدف إلى وصول نسبة التملك إلى 70% مع حلول 2030.