تعزيز حقوق المواطنة والمساواة وتمكين المرأة.. مبادئ رؤية 2030 تؤتي ثمارها

عززت رؤية المملكة 2030م التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تمكين المرأة في المجتمع السعودي، وكذلك تحقيق مبدأ العدل والمساواة ما بين الجنسين، ودلل على ذلك نجاحاتٌ كبيرة تحققت خلال الأعوام الماضية.
وجاء أبرز هذه النجاحات: زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن؛ حيث بلغت نسبة التملك وفقًا لإحصائية تعداد السكان للسعودية 2022.60.6% بنهاية العام الماضي؛ فيما بلغت نسبة المساكن المستأجرة المشغولة بالأسر السعودية 29.7%.
وتوزعت ملكية المساكن للأسر السعودية بين 36.4% للملكية بلا رهن ولا قرض، وبنسبة 18.8% ملكية برهن أو قرض، و5.4% لحالة الرهن العقاري غير المحددة.
ووفقًا للتعداد؛ فقد وصل عدد المساكن المشغولة المملوكة للأسر السعودية نحو 2.52 مليون وحدة من أصل 4.2 مليون وحدة، وبنسبة تملك بلغت 60.6%.
فيما بلغت عدد المساكن المملوكة بدون رهن ولا قرض نحو 1.51 مليون وحدة.
من جهة أخرى، فقد ساهمت الرؤية الشابة الطموحة، في ارتفاع مشاركة نساء المملكة في القوى العاملة؛ إذ بلغت نسبة مشاركتهن 36%، ومقارنة بـ5 مضت تُعد هذه النسبة أكثر من ضِعف ما كانت عليه.
ووفقًا للمؤشـرات الرئيسية لمسح القوى العاملة الخاصة بالمرأة في المملكة، فقد حقـق معدل البطالة انخفاضًا ملحوظًا في الربع الرابع من عام 2022م، ليصل إلى 15.4% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة له.
واستنادًا إلى ما ورد في تقرير المرأة السعودية 2022" الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء؛ فقد ارتفع معدل المشتغلات من النساء إلى السكان ليصل إلى 30.4%؛ فيما ارتفع معدل مشاركتهن فـي سوق العمل إلى 36%.
وبحسب التقرير؛ فقد بلغ إجمالي عدد المشـتغلات مـن النساء في الربع الرابع مـن عام 2022 أكثر من 1.47 مليون امرأة، وهـو الأعلى مقـارنة بالربع الرابع من عام 2021م حيث كان أكثر من 1.22 مليون.
كما بلغ عدد المشتغلات في القطاع الحكومي في الربع الرابع من 2022 أكثر من 861 ألف امرأة، وفي القطاع الخاص أكثر من 606 آلاف.
وبالنظر إلى ما سَبَق، وهو يُعد أمثلة بسيطة للتطور الذي شهدته المملكة، في السنوات الأخيرة؛ فقد كان لرؤية السعودية 2030 إسهام قويًّا في تمكين المرأة، والدفع بها في سوق العمل لتأخذ نصيبها بالمساواة مع الرجال، كذلك حققت الرؤية نجاحات كبيرة وقفزات في تملك السعوديين للمساكن، وتهدف إلى وصول نسبة التملك إلى 70% مع حلول 2030.