تحويلها عن بُعد.. تعليق الدراسة بجميع مدارس تعليم الباحة غدًا الاثنين

أعلنت الإدارة العامة لتعليم الباحة تعليق الدراسة غدًا الاثنين في جميع المحافظات حرصًا على سلامة الجميع.
وتقرر تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين، وأن تكون الدراسة عن بُعد عبر "منصة مدرستي".
وقالت الإدارة العامة لتعليم الباحة: "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم الاثنين 2 / 6 /1444 بمدارس تعليم الباحة في جميع المحافظات لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، وسيكون الدوام عن بعد عبر منصة مدرستي للطلاب ومنسوبي ومنسوبات المدارس".