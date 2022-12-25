تحويلها عن بُعد.. تعليق الدراسة بجميع مدارس تعليم الباحة غدًا الاثنين

وقالت الإدارة العامة لتعليم الباحة: "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم الاثنين 2 / 6 /1444 بمدارس تعليم الباحة في جميع المحافظات لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، وسيكون الدوام عن بعد عبر منصة مدرستي للطلاب ومنسوبي ومنسوبات المدارس".