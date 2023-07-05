"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وخليص وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.