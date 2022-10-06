حرس الحدود ينقذ طاقم سفينة بنمية تعرضت لحريق أثناء إبحارها بمياه البحر الأحمر

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، أنه في إطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين (لعام 1979)، واستمراراً للمهام الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود في مجال البحث والإنقاذ، فقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) بلاغاً عن تعرض الناقلة للحريق، وقام بتحديد موقعها، ومرر البلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة بمنطقة جازان وإلى عدد من الجهات ذات العلاقة لتقديم المساندة اللازمة، وعلى ضوء ذلك تم تكليف سفينة حرس الحدود (رفحاء) لموقع الناقلة المحترقة وأخلت الطاقم بالتعاون مع سفينة تجارية كانت تبحر بالقرب من الموقع.