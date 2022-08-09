"المتحدة" الأسرع.. والهجن الإماراتية تواصل إبداعاتها بمهرجان ولي العهد

وجاءت نتائج المراكز الأولى في الأشواط الأخرى على النحو التالي: "مخرب" لـ فيصل راشد المري، "عوايد" لـ عبدالهادي راشد المري، "النحاوي" لـ سعود علي المحاربي، "القدية" لـ رياض ثامر السعدون، "مشتاق" لـ بيشان محمد العجمي، "مزون" لـ محمد سيف المزروعي، "الذيب" لـ راشد سلطان المنصوري، "حرير" لـ حمد غانم الكواري، "عز الجيش" لـ محمد معزي العتيبي.