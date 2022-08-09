محليات

"المتحدة" الأسرع.. والهجن الإماراتية تواصل إبداعاتها بمهرجان ولي العهد

في منافسات فئة الحيل - الزمول ضمن الأشواط التمهيدية
"المتحدة" الأسرع.. والهجن الإماراتية تواصل إبداعاتها بمهرجان ولي العهد
متعب البقمي
متعب البقمي

واصلت الهجن الإماراتية إبداعاتها في منافسات فئة الحيل - الزمول ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022، إذ انتزعت "المتحدة" لـ سالم الرملي العامري، المركز الأول في الشوط الصباحي الأول (حيل – عام) وكذلك أفضل توقيت بـ (7:53.691)، على مستوى الـ 10 أشواط التي خصصت لسباقات الفترة الصباحية لمسافة 5 كم.

وجاءت نتائج المراكز الأولى في الأشواط الأخرى على النحو التالي: "مخرب" لـ فيصل راشد المري، "عوايد" لـ عبدالهادي راشد المري، "النحاوي" لـ سعود علي المحاربي، "القدية" لـ رياض ثامر السعدون، "مشتاق" لـ بيشان محمد العجمي، "مزون" لـ محمد سيف المزروعي، "الذيب" لـ راشد سلطان المنصوري، "حرير" لـ حمد غانم الكواري، "عز الجيش" لـ محمد معزي العتيبي.

Sunil Crasto
Sunil Crasto
مهرجان ولي العهد للهجن
المتحدة

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