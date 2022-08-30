"الزعاق": بعد 40 يوماً سنشهد أروع وألطف أيام السنة

ولفت إلى أن أهم أمطار السنة 90 يوماً، هي الـ 20 يوماً السابقة على موسم الوسم والـ 20 يوماً اللاحقة له ، تنبت ما ينبته الوسم، مشيراً إلى أن موسم الأمطار يمتد في المملكة ثمانية شهور، فيبدأ مع سهيل وينتهي بخفاء نجم سهيل، ويتزامن ذلك مع موسم "التويبع".