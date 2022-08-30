"الزعاق": بعد 40 يوماً سنشهد أروع وألطف أيام السنة

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن هذه الأيام تشهد دخول سهيل، متوقعاً أن تبدأ برودة المياه بعد 10 أيام من الآن وبعد عشرين ليلة يبرد آخر النهار، وبعد 30 يوماً يتساوى الليل مع النهار، وبعد 40 يوماً يدخل علينا ألطف وأجمل وأروع أيام السنة "الوسم".
وأوضح الزعاق، في فيديو على حسابه بتويتر، أن الأيام المقبلة هي التي تبين لنا ماهية الموسم القادم من حيث الأمطار أو الإجداب، عن طريق حركة الرياح وتخلقات السحب وألوانها.
ولفت إلى أن أهم أمطار السنة 90 يوماً، هي الـ 20 يوماً السابقة على موسم الوسم والـ 20 يوماً اللاحقة له ، تنبت ما ينبته الوسم، مشيراً إلى أن موسم الأمطار يمتد في المملكة ثمانية شهور، فيبدأ مع سهيل وينتهي بخفاء نجم سهيل، ويتزامن ذلك مع موسم "التويبع".