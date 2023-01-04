مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يُعيد الحركة إلى سبعينية بعد معاناة 10 سنوات

وفي الختام، أكّد الدكتور محمد سكيك؛ أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح التام، ولله الحمد، إذ نقلت المريضة لجناح التنويم بعد العملية، وفي اليوم الأول استطاعت الوقوف والمشي التدريجي، وتلقت رعاية طبية فائقة على مدار 4 أيام، عادت بعدها إلى منزلها وهي بصحة جيدة عقب إنتهاء الآلام والأعراض كافة، التي أرهقتها على مدار 10 سنوات كاملة، مفيداً بأنه تمّ إعداد برنامج علاج طبيعي تأهيلي للمريضة، وذلك لتقوية العضلات والأعصاب لمدة 6 أسابيع.