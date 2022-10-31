نقلة على طريق جودة الحياة بجازان.. "متنزه أرامكو البيئي" فرص ترفيهية منوعة

وأوضح النائب الأعلى للرئيس لقطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية نبيل بن عبدالله الجامع، أن أرامكو تحرص دائمًا على أن تقدم مبادرات مختلفة للمحافظة على البيئة؛ حيث تمثل هذه المبادرة نموذجًا عمليًّا لتعزيز توازن البيئة الطبيعية على المدى البعيد؛ مؤكدًا الحرص على أن تتوفر في متنزه أرامكو البيئي العديد من العناصر التي تسهم في جهود تعزيز الاستدامة وجودة الحياة، وجميع أنواع النباتات الموجودة به من البيئة المحلية، ويتم ريها بالمياه المستخدمة المعاد تكريرها؛ بحيث تخفف الضغط على مصادر المياه الجوفية الثمينة.