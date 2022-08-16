"السهلي" يعلن التحدي: سيف "ولي العهد" سيبقى سعودياً

أعلن مالك الهجن السعودي، عبدالعزيز بن معلاء السهلي التحدي، حيث أكد أنه مستعد بكل ما أوتي من عدة وعتاد للفوز بسيف مهرجان ولي العهد للهجن 2022، والتشرّف باستلامه من يد سموّه، مؤكداً أنه مستعد لانطلاقة فترة الأشواط النهائية.