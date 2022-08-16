"السهلي" يعلن التحدي: سيف "ولي العهد" سيبقى سعودياً

أعلن مالك الهجن السعودي، عبدالعزيز بن معلاء السهلي التحدي، حيث أكد أنه مستعد بكل ما أوتي من عدة وعتاد للفوز بسيف مهرجان ولي العهد للهجن 2022، والتشرّف باستلامه من يد سموّه، مؤكداً أنه مستعد لانطلاقة فترة الأشواط النهائية.
وقال "السهلي": بإذن الله سيكون السيف سعودياً هذا العام، ومهرجان ولي العهد أكبر مهرجان في العالم، ويشهد مشاركات أقوى الشعارات محلياً ودولياً.
وقدم شكره للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لرياضة الآباء والأجداد حتى عادت بهذا الوهج الكبير، مثمنًا اهتمام ومتابعة وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي للهجن.
يذكر أن منافسة جائزة سيف ولي العهد للنقاط انحصرت دائرتها بين مالك الهجن السعودي عبدالعزيز بن معلاء السهلي بـ 72 نقطة ومالك الهجن الإماراتي مانع الشامسي بـ 75 نقطة.