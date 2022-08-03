"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران والباحة وعسير وجازان والقصيم وحائل

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال متاحة لهطول أمطارٍ رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد على مناطق: نجران، الباحة، عسير، جازان، ومرتفعات منطقة مكة المكرّمة، وكذلك منطقة المدينة المنوّرة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من منطقتَي القصيم وحائل، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الرياض، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.