"ادعوا لوالدي بالرحمة".. هدايا "طفل العاشرة" ترقّق القلوب وتحرك مبادرات الكفالة

وأردف "الغامدي": تم التفاعل مع الحدث بشكل يُشكر عليه كل من سعى فيه، وذلك بعد زيارة سالم العمري مع وجهاء من المنطقة، وكان منها كفالة يتيم مدى الحياة من أحد فاعلي الخير، والمفارقة الجميلة في الحدث أن والده -رحمه الله- كان يكفل يتيمًا منذ سنوات، وذلك يثبت ويؤكد أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأن المعروف لا يضيع أجره عند الله وتبقى ثمراته لفاعله أو أسرته من بعده.