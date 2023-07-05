"ادعوا لوالدي بالرحمة".. هدايا "طفل العاشرة" ترقّق القلوب وتحرك مبادرات الكفالة

تفاعلت عدة مؤسسات وشركات وعدد من الأفراد مع مبادرة للطفل البالغ من العمر عشر سنوات علي أحمد آل عبيد الغامدي، والتي أطلقها في مدرسته مع نهاية العام الدراسي، وتتمثل في توزيع هدايا على زملائه ومعلميه مدونًا عليها "ادعوا لوالدي بالرحمة والمغفرة؛ ليسعد بدعائكم، فالدعاء هدايا الموتى، الجنة ستضُمّنا جميعًا"، وروّج لها مؤخرًا سالم العُمري، حيث لقيت صدى واسعًا وتفاعلًا من قبل رجال الأعمال والقطاع الخاص بشكل كبير.
وروى سالم العمري التفاصيل لـ"سبق" بقوله: "قدّم الطفل اليتيم بالصف الرابع الابتدائي علي الغامدي مبادرة في مدرسته بخميس مشيط في منطقة عسير في الأيام الأخيرة للعام الدراسي عبارة عن خواتم تسبيح إلكترونية مدونًا عبارة طلب الدعاء لوالده بالرحمة، وبعد بدء الإجازة وإعلاني لعمل اليتيم البار وانتقاله برفقة والدته لقريتهما بمحافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة بدأ الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات التفاعل مع مبادرة الطفل، والتي تنوعت بين هدايا واستضافات في مهرجانات المنطقة والمناطق المجاورة، وحصل كذلك على كفالة يتيم مدى الحياة من أحد فاعلي الخير".
وأضاف: "هذا البطل الصغير أحد نماذج البر الرفيعة التي يتمتع بها مجتمعنا، وتفاعل المؤسسات والأفراد هو ضمن مميزات مجتمعنا في تكافله الاجتماعي وترابط أفراده".
من ناحيته، قال محمد شهوان الغامدي وهو خال الطفل لـ"سبق": "توفي والد الطفل قبل عام ونصف غرقًا في سد وادي قنونا رحمه الله، وهو أحد رجال الدفاع المدني، وله ابن وابنتان "رسيل" (13 عامًا) و"علي" (10 أعوام) و"ريناد" (9 أعوام).
وأضاف: نظرًا لأن الحزن لم ينته ودموع الأسرة لم تجفّ بعد، خطرت ببال الابن فكرة توزيع هدايا لمنسوبي مدرسته بغرض الدعاء لوالده الغريق، فتم مصارحة والدته الأرملة ربة المنزل -التي تعول أبناءها وتبحث عن عمل- وبالفعل قامت برفقته بشراء خواتم تسبيح إلكترونية ودوّنت عليها عبارة بطلب الدعاء، وتم توزيعها على مدرسته من طلاب ومعلمين.
وأردف "الغامدي": تم التفاعل مع الحدث بشكل يُشكر عليه كل من سعى فيه، وذلك بعد زيارة سالم العمري مع وجهاء من المنطقة، وكان منها كفالة يتيم مدى الحياة من أحد فاعلي الخير، والمفارقة الجميلة في الحدث أن والده -رحمه الله- كان يكفل يتيمًا منذ سنوات، وذلك يثبت ويؤكد أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأن المعروف لا يضيع أجره عند الله وتبقى ثمراته لفاعله أو أسرته من بعده.