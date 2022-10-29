فلكية جدة: بداية حركة المريخ التراجعية الأحد

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد: إن المريخ يخضع للمراقبة منذ عدة أشهر وهو يتحرك شرقًا أمام النجوم، ولكن يوم الأحد 30 أكتوبر 2022 سوف يعكس الكوكب مساره ظاهريًّا ويتحرك غربًا عند الساعه 04:21 مساءً بتوقيت مكة "01:21 مساءً بتوقيت غرينتش"، وهي ظاهرة تسمى "الحركة التراجعية"؛ وهي علامة على أن الأرض والمريخ على وشك الالتقاء في حالة التقابل قريبًا.