فلكية جدة: بداية حركة المريخ التراجعية الأحد

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد: إن المريخ يخضع للمراقبة منذ عدة أشهر وهو يتحرك شرقًا أمام النجوم، ولكن يوم الأحد 30 أكتوبر 2022 سوف يعكس الكوكب مساره ظاهريًّا ويتحرك غربًا عند الساعه 04:21 مساءً بتوقيت مكة "01:21 مساءً بتوقيت غرينتش"، وهي ظاهرة تسمى "الحركة التراجعية"؛ وهي علامة على أن الأرض والمريخ على وشك الالتقاء في حالة التقابل قريبًا.
وأضاف: الحركة التراجعية مجرد وهم بصري فقط؛ فالكوكب لا يتحرك تراجعيًّا نحو الغرب، فالمريخ مثل كل الكواكب الخارجية في نظامنا الشمسي يتحرك دائمًا نحو الشرق في مداره حول الشمس، ولكن وكما يشاهد من الأرض فإن كل تلك الكواكب تقضي جزءًا من الوقت كل سنة تتحرك نحو الغرب بالنسبة للنجوم.
وتابع: تفسير ذلك أن الكرة الأرضية أثناء حركتها في مدارها الصغير حول الشمس تعبر بجانب أحد تلك الكواكب الخارجية عندها يظهر لنا من الأرض "فقط" بأن الكوكب بدأ يتحرك إلى الخلف في مداره بالنسبة للنجوم لعدة أشهر.
وأردف: للتوضيح: هذا يشبه سيارة تتحرك سريعًا تعبر بجانب سيارة أخرى تتحرك بشكل أبطأ، عندها الأشخاص في داخل السيارة السريعة سوف يشاهدون السيارة البطيئة بعد تجاوزها تظهر وكأنها تتحرك نحو الخلف، وطبعًا السيارة البطيئة لا تتحرك للخلف ولم تعكس حركتها، وهذا ينطبق على المريخ خلال وقت حركته التراجعية.
وقال: حاليًّا يرصد المريخ بعد الساعة التاسعة مساء فوق الأفق الشمالي الشرقي ويبقى مشاهدًا بعد ذلك لبقية الليل، ومنظره الآن في غاية الجمال، وزاد حجم قرصه الظاهري بشكل كبير لدرجة أن التلسكوبات المتوسطة تكشف تفاصيل سطحه؛ حيث من الممكن بسهولة رؤية قبتة القطبية إضافة لبعض غيوم الكوكب.
إذا لا يتوفر تلسكوب فليس هناك أي مشكلة، فمن السهل رؤية التوهج الأحمر للمريخ بالعين المجردة، فما عليك سوى الخروج بين منتصف الليل والفجر؛ حيث سيكون الكوكب عاليًا في السماء مائلًا نحو الجنوب، فالمنظر لا يمكن تفويته، وتذكر أن الأفضل لم يأت بعد.
وتابع: خلال الأسابيع التالية سيصل المريخ إلى أعلى نقطة له في السماء مبكرًا بأربع دقائق في كل ليلة، وسيصبح مرئيًّا تدريجيًّا في سماء المساء، وكذلك في سماء ما قبل الفجر مع اقترابه من التقابل.