الجوف تستعد للاحتفال بيوم التأسيس.. الأعلام وصور القيادة تزيّن الطرق والميادين

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان عن اكتمال تجهيزات الأمانة وبلدياتها للاحتفال بذكرى يوم التأسيس الغالية على القلوب، من خلال تهيئة الشوارع والميادين والحدائق، ورفع الأعلام والزينة المضيئة وصور القيادة، وتفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية في الطرق والميادين وعدد من المواقع بعبارات التهنئة، إلى جانب عدد من الفعاليات والمبادرات المتنوعة للاحتفال بذكرى يوم التأسيس.