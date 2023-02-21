الجوف تستعد للاحتفال بيوم التأسيس.. الأعلام وصور القيادة تزيّن الطرق والميادين

استكملت أمانة منطقة الجوف وبلدياتها استعداداتها للاحتفال بيوم التأسيس الذي يصادف الثاني والعشرين من فبراير كل عام، حيث تحتفل المملكة بهذه الذكرى غدًا الأربعاء تحت شعار "يوم بدينا".
وأكد المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان عن اكتمال تجهيزات الأمانة وبلدياتها للاحتفال بذكرى يوم التأسيس الغالية على القلوب، من خلال تهيئة الشوارع والميادين والحدائق، ورفع الأعلام والزينة المضيئة وصور القيادة، وتفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية في الطرق والميادين وعدد من المواقع بعبارات التهنئة، إلى جانب عدد من الفعاليات والمبادرات المتنوعة للاحتفال بذكرى يوم التأسيس.
وأشار "الحموان" إلى حرص الأمانة على الاستعداد المبكر لكل المناسبات الوطنية وتعزيز مشاعر الانتماء والفخر بالوطن في نفوس المواطنين بهذه المناسبة.