أكثر من 7 ملايين طالب وطالبة يواصلون احتفالاتهم باليوم الوطني على مدى أسبوع

وتشمل برامج الاحتفالات إقامة معارض مصاحبة لعرض منجزات التعليم العام والجامعي، وأبرز النجاحات التي يفخر بها الوطن، وما تم تحقيقه من نجاحات وميداليات وأوسمة لطلابنا وطالباتنا محلياً وعالمياً، وكذلك منجزات وزارة التعليم، بما فيها منصات التعليم عن بُعد، والمقررات الإلكترونية، والطفولة المبكرة، إلى جانب ما تحقق من منجزات في تطوير المناهج والخطط الدراسية، وتقدّم الجامعات السعودية في التصنيفات والمؤشرات الدولية، والأبحاث العلمية.