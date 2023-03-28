رابطة العالم الإسلامي تدشن مشروع السلال الرمضانية في باكستان

وأوضح المدير الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي في باكستان سعد بن مسعود الحارثي, أن هذا البرنامج يتمثل في توزيع (3500) سلة غذائية تزن كل سلة (33) كيلوجراماً تغطي استهلاك العائلة لمدة شهر، مؤكداً أن هذا البرنامج يأتي ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها رابطة العالم الإسلامي في جميع المجالات في جمهورية باكستان، وذلك استشعاراً من الرابطة بأحوال المحتاجين من الشعب الباكستاني الشقيق.